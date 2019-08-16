Trabzonspor Sturridge ile anlaşmaya vardı

  • Bist 100
    96516
  • Dolar
    5,5706
  • Euro
    6,1680
  • Altın
    270,5240
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trabzonspor Edgar Ie'yi kiraladığını açıkladı Trabzonspor Edgar Ie'yi kiraladığını açıkladı
Open Arms gemisinden 13 düzensiz göçmen daha indirildi Open Arms gemisinden 13 düzensiz göçmen daha indirildi
Beşiktaşlı taraftarlar Konoplyanka yerine onu istiyor Beşiktaşlı taraftarlar Konoplyanka yerine onu istiyor
Pos cihazı dolandırıcılarına paranızı kaptırmayın: Fark edilmesi gerçekten çok zor Pos cihazı dolandırıcılarına paranızı kaptırmayın: Fark edilmesi gerçekten çok zor
Arakanlı Müslümanların Myanmar'a dönüşü için ikinci girişim Arakanlı Müslümanların Myanmar'a dönüşü için ikinci girişim
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hükümetin memura zam teklifini açıkladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hükümetin memura zam teklifini açıkladı
MSB: PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedef vurulmuştur MSB: PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan 13 hedef vurulmuştur
Zalimler iki leyleği kanatsız bıraktı Zalimler iki leyleği kanatsız bıraktı
Hesap fazla gelince kafeye molotof attı Hesap fazla gelince kafeye molotof attı
SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun: CENTCOM, teröristleri Türkiye'ye karşı koruyor SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun: CENTCOM, teröristleri Türkiye'ye karşı koruyor
Düzce'de terör örgütü PKK üyesi M.D. yakalandı Düzce'de terör örgütü PKK üyesi M.D. yakalandı
Elon Musk: Mars’a nükleer bomba atmalıyız Elon Musk: Mars’a nükleer bomba atmalıyız
56. Antalya Altın Portakal Film Festivali 26 Ekim'de başlayacak 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali 26 Ekim'de başlayacak
OPEC'in ham petrol üretimi temmuzda azaldı OPEC'in ham petrol üretimi temmuzda azaldı
Yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 180 kaçak göçmen Ankara'da yakalandı Yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 180 kaçak göçmen Ankara'da yakalandı
Trabzonspor Sturridge ile anlaşmaya vardı Trabzonspor Sturridge ile anlaşmaya vardı
İran’da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi İran’da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Türkiye'den Çin'e süt ve süt ürünleri gitmeye başlayacak Türkiye'den Çin'e süt ve süt ürünleri gitmeye başlayacak
Avcılar 2 leyleği kanatsız bıraktı Avcılar 2 leyleği kanatsız bıraktı
Galatasaray Passolig'de zirvede yer alıyor Galatasaray Passolig'de zirvede yer alıyor
Teksas saldırısında öldürülen 22 kurban anıldı Teksas saldırısında öldürülen 22 kurban anıldı
Son Dakika... Pakistan’da camide patlama: En az 4 ölü, 15 yaralı Son Dakika... Pakistan’da camide patlama: En az 4 ölü, 15 yaralı
Pakistan Başbakanı'ndan 'Keşmir' konusunda sert çıkış: Mücadeleyi bırakmayacağız Pakistan Başbakanı'ndan 'Keşmir' konusunda sert çıkış: Mücadeleyi bırakmayacağız
Yerli tohum üretiminde rekor artış Yerli tohum üretiminde rekor artış

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Ağustos 2019 Cuma 15:35:51 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 16:03:41

Trabzonspor Sturridge ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor kulübü, ailesini şehre getirdiği yıldız oyuncu Daniel Sturridge ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor Kulübü İkinci Başkanı Önder Bülbüloğlu, Radyospor'da yaptığı açıklamada ailesini şehre getirdikleri dünyaca ünlü yıldız Daniel Sturridge ile anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

ANLAŞMA 3 YILLIK

Bülbüloğlu, “Sturridge ile görüştük ve prensipte anlaşmaya vardık. Sözleşme 3 yıllık olacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

DANIEL STURRIDGE KİMDİR? STURRIDGE KAÇ YAŞINDA?

1989 doğumlu olan 30 yaşındaki Daniel Sturridge, futbola Aston Villa altyapısında başladı. 2003 yılında ise Manchester City teknik heyetinin dikkatini çekti ve 2006 yılına kadar altyapıda top koşturdu. M.City'de A takıma yükselen 28 yaşındaki oyuncu 2007/08 sezonunda kariyerininde yeni bir dönem başladı. Profesyonel olarak M.City formasıyla 26 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.

2009/10 sezonunda Chelsea'ye transfer olan Sturridge ilk sezonda takımı ile 20 maça çıktı. Burada sergilediği performansla Chelsea'nin Premier Lig ile İngiltere FA Cup'ı kazanmasını sağladı. Chelsea formasıyla 63 maça çıkan Daniel Sturridge, 2013/14 sezonunda Liverpool'un yolunu tuttu. Sturridge Liverpool'da kariyerinin zirvesine çıkan forvet oyuncusu burada ilk sezonda 33 maça çıktı ve 24 gol kaydetti. Liverpool ile toplanda 51 maça çıkan Sturridge, 29 gol atma başarısı gösterdi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hükümetin memura zam teklifini açıkladı
Elon Musk: Oraya nükleer bomba atalım!
Teksas saldırısında öldürülen 22 kurban anıldı
Trabzonspor yıldız oyuncuyla anlaştı
Mega yat "Flying Fox"a 200 bin litre yakıt ikmali
'Kümbetteki mezarın Sultan Alaaddin'e ait olma ihtimali daha güçlü'
Rusya'dan ABD'ye nükleer bombardıman uçaklarıyla gözdağı
Adana'da biberin salça yolculuğu başladı, damlar kırmızıya boyandı Karaisalı ve Karataş bölgesinde
Esed'in kuzeni: Soyadımız 'canavar'dı
Emekliye 5’li kazanç! Toplu sözleşme zammı belli oldu mu?
Savaş kapıda! Sosyal medya hesabından böyle duyurdu
Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu
İkinci el otomobil alacak herkesi ilgilendiriyor
Körfez ülkelerini büyük korku sardı! İkincisi geliyor
Galatasaray'dan tarihi transfer operasyonu
Son dakika haber: Meteoroloji'den hava durumu ve sağanak uyarısı! Bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak? 16 Ağustos Cuma
Devlet başkanı son teklifini yaptı! Ülkenin başkentini değiştiriyorlar
Türkler Mesut Özil'i korumak için akın etti
Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha
Cumhurbaşkanlığı atama kararları yayınlandı!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ