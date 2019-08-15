15 Ağustos 2019 Perşembe 19:16:40 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 19:18:00
Trabzonspor-Sparta Prag İLK 11'LER
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...
İLK 11'LER:
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak; Sosa, Abdulkadir Parmak; Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme; Sörloth
SPARTA PRAG: Nita, Sacek, Radakovic, Costa, Hanousek, Krejci, Hasek, Kanga, Hlozek, Plavsic, Tetteh
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