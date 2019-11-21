Trabzonspor, Sörloth'un bonservisini almak için girişimlere başladı

Devre arasının gelmesine 6 hafta kala Trabzonspor Yönetimi, hem iç hem de dış transferde çalışmalarını hızlandırdı. Sosa ve Novak ile en kısa zamanda mukavele yenilemeye hazırlanan Bordo-Mavililer, Sörloth’un da tapusunu almak istiyor.

Sezon başında 2 yıllığına Crystal Palace’tan kiralanan 23 yaşındaki forvet, Trabzon’da adeta patlama yaptı. Bordo- Mavililer’de şu ana kadar 19 resmi maça çıkan Sörloth, 8 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Genç santrfor, Norveç Milli Takımı formasıyla da son 3 maçta 4 gol attı. Trabzonspor Yönetimi, Avrupa kulüplerinin radarında olan Sörloth için hemen düğmeye bastı.

İngilizler ile masaya...

Gelecek sezon resmi maçların yarısında oynaması halinde 6 milyon Euro’luk opsiyon maddesi devreye girecek olan Sörloth için beklenmeyecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, İngiliz kulübü ile erkenden masaya oturup, maksimum 4 milyon Euro’ya bu işi bitirmeyi hedefliyor.

Crystal Palace taraftarı isyanda

Premier Lig’de 12. sırada yer alan Crystal Palace, bu sezon gol yollarında ciddi sıkıntı yaşıyor. Ada ekibi, 12 maçta toplam 10 gol atabilirken, Crystal Palace taraftarları yaz döneminde Sörloth’u gönderen teknik direktör Roy Hodgson’a tepkili. Hem milli takımda hem de Trabzonspor’da harikalar yaratan Sörloth’un bu performansı, İngilizler’i bin pişman etti!

(Fanatik)