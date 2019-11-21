Trabzonspor, Sörloth'un bonservisini almak için girişimlere başladı

  • Bist 100
    106793
  • Dolar
    5,6948
  • Euro
    6,3186
  • Altın
    269,8590
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yatağa bağımlı hastalara "grip aşısı yaptırın" önerisi Yatağa bağımlı hastalara "grip aşısı yaptırın" önerisi
İTÜ'den müzik öğretmenlerinin mesleki gelişimine destek İTÜ'den müzik öğretmenlerinin mesleki gelişimine destek
Türk Tarih Kurumu dünyanın ilk kadın teşkilatını tiyatro ile anlatacak Türk Tarih Kurumu dünyanın ilk kadın teşkilatını tiyatro ile anlatacak
Milli Takım'da en fazla süreyi Medipol Başakşehirli oyuncular aldı Milli Takım'da en fazla süreyi Medipol Başakşehirli oyuncular aldı
Arabuluculuk sınavı ne zaman, saat kaçta? Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınavı ne zaman, saat kaçta? Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Utanmaz! Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran kadın adliyeye gülerek gitti Utanmaz! Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldıran kadın adliyeye gülerek gitti
Son dakika... 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasına yalanlama... Altun: Gerçek dışı ve hayal ürünü Son dakika... 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasına yalanlama... Altun: Gerçek dışı ve hayal ürünü
Semih Şentürk'ün lüks villasına ziyaretçi akını! Semih Şentürk'ün lüks villasına ziyaretçi akını!
'Biz Böyleyiz' filminden ilk fragman geldi! 'Biz Böyleyiz' filminden ilk fragman geldi!
21 Kasım EYT son dakika gelişmeleri neler? EYT son haberler sizlerle 21 Kasım EYT son dakika gelişmeleri neler? EYT son haberler sizlerle
İrem Derici tacizcisi yüzünden ailesinin yanına taşındı İrem Derici tacizcisi yüzünden ailesinin yanına taşındı
Aleyna Tilki oyuncak bebeğini yanından ayırmıyor! Aleyna Tilki oyuncak bebeğini yanından ayırmıyor!
'TCG Anadolu 2020 sonunda hizmete girecek' 'TCG Anadolu 2020 sonunda hizmete girecek'
'Son kullanma tarihi geçmiş' bir barış anlaşması: Dayton 'Son kullanma tarihi geçmiş' bir barış anlaşması: Dayton
ASDEP kılavuzu yayınlandı! ASDEP sözleşmeli personel alımı şartları neler? ASDEP kılavuzu yayınlandı! ASDEP sözleşmeli personel alımı şartları neler?
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den İran'daki gösterilere destek mesajı ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den İran'daki gösterilere destek mesajı
Büşra Nur Çalar Söylemez için ne dediler Cübbeli Ahmet Hoca'nın yorumu olay Büşra Nur Çalar Söylemez için ne dediler Cübbeli Ahmet Hoca'nın yorumu olay
Fatih Terim, Başakşehir maçının kadrosunu belirledi! Fatih Terim, Başakşehir maçının kadrosunu belirledi!
Yaşar Büyükanıt'ın son röportajı: Hepsi Allah'ından bulsun Yaşar Büyükanıt'ın son röportajı: Hepsi Allah'ından bulsun
Mustafa Cengiz'den Falcao sözler: Bize sakat gelmedi, aptal değiliz! Mustafa Cengiz'den Falcao sözler: Bize sakat gelmedi, aptal değiliz!
MSB: Pençe-3 Harekâtı kapsamında 5 PKK’lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi MSB: Pençe-3 Harekâtı kapsamında 5 PKK’lı terörist hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi
Ülkemizin tek kalemdeki en büyük savunma sanayii ürünü olacak TCG Anadolu’nun inşası sürüyor Ülkemizin tek kalemdeki en büyük savunma sanayii ürünü olacak TCG Anadolu’nun inşası sürüyor
Polise sürpriz yetki: Çevreyi kirletene ceza kesebilecek Polise sürpriz yetki: Çevreyi kirletene ceza kesebilecek
Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama: Futbol kulüplerinin 7 milyar TL'lik borçları yapılandırıldı Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama: Futbol kulüplerinin 7 milyar TL'lik borçları yapılandırıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Kasım 2019 Perşembe 11:16:22 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 11:18:36

Trabzonspor, Sörloth'un bonservisini almak için girişimlere başladı

Milli formayla son 3 maçta 4 gol atan, Bordo-Mavili takımda ise çıktığı 19 maçta 8 gol 3 asistlik istatistik yakalayan Alexander Sörloth performansıyla göz kamaştırıyor. Trabzonspor sezon başında 2 yıllığına kiraladığı 23 yaşındaki santrforun bonservisini, önümüzdeki seneyi beklemeden almak istiyor. Hedef, 4 milyon Euro’ya bu işi bitirmek.

Devre arasının gelmesine 6 hafta kala Trabzonspor Yönetimi, hem iç hem de dış transferde çalışmalarını hızlandırdı. Sosa ve Novak ile en kısa zamanda mukavele yenilemeye hazırlanan Bordo-Mavililer, Sörloth’un da tapusunu almak istiyor.

Sezon başında 2 yıllığına Crystal Palace’tan kiralanan 23 yaşındaki forvet, Trabzon’da adeta patlama yaptı. Bordo- Mavililer’de şu ana kadar 19 resmi maça çıkan Sörloth, 8 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Genç santrfor, Norveç Milli Takımı formasıyla da son 3 maçta 4 gol attı. Trabzonspor Yönetimi, Avrupa kulüplerinin radarında olan Sörloth için hemen düğmeye bastı.

İngilizler ile masaya...

Gelecek sezon resmi maçların yarısında oynaması halinde 6 milyon Euro’luk opsiyon maddesi devreye girecek olan Sörloth için beklenmeyecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, İngiliz kulübü ile erkenden masaya oturup, maksimum 4 milyon Euro’ya bu işi bitirmeyi hedefliyor.

Crystal Palace taraftarı isyanda

Premier Lig’de 12. sırada yer alan Crystal Palace, bu sezon gol yollarında ciddi sıkıntı yaşıyor. Ada ekibi, 12 maçta toplam 10 gol atabilirken, Crystal Palace taraftarları yaz döneminde Sörloth’u gönderen teknik direktör Roy Hodgson’a tepkili. Hem milli takımda hem de Trabzonspor’da harikalar yaratan Sörloth’un bu performansı, İngilizler’i bin pişman etti!

(Fanatik)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ