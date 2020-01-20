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20 Ocak 2020 Pazartesi 12:36:02 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 12:37:56

Trabzonspor rakiplerini gole boğuyor

Süper Lig’in son iki haftasında 12 gol atan Trabzonspor, rakiplerine gol yağdırıyor.

Trabzonspor, Süper Lig’in son iki haftasında sahasında oynadığı rakiplerine bir düzine gol yağdırdı. Bordo-mavililer evinde lig’in 17. haftasında Kayserispor’u 6-2 ve 18. haftada ise Kasımpaşa’yı 6-0’la geçerek son iki maçta rakip filelere 12 gol gönderdi.

2010-11 sezonunu yakaladı

Bordo-mavililer, Süper Lig’de 18. hafta itibariyle attığı 41 golle 2010-2011 sezonunu şimdiden yakaladı. Trabzonspor son 9 sezonun en iyi gol istatistiklerini yakalarken, maç başına 2.3 gol ortalaması elde etti.

4 sezon sonra evindeki en farklı galibiyet

Trabzonspor, yeni Teknik Sirektörü Hüseyin Çimşir yönetiminde sahasında çıktığı ilk maçta son 4 sezonun ise en farklı galibiyetini elde etti. Bordo-mavililer 8 Mayıs 2016’da sahasında Çaykur Rizespor’u 6-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Aradan geçen dört sezonda bordo-mavililer sahasında Kasımpaşa’yı 6-0’la geçerek son yılların en farklı galibiyetine imza attı.

Goller yabancılardan

Trabzonspor, Süper Lig’de attığı 41 golün 34’ünü yabancı oyunculardan, 5’i ise yerli oyunculardan geldi. 2 gol ise rakip takım oyuncuları tarafından kendi kalelerine gönderildi. Bordo-mavililerde Sörloth 15, Nwakaeme 7, Sturridge 4, Sosa 3, Pereira, Avdijaj, Novak, Hosseini ve Ekuban 1’er gol kaydeden isimler oldu. Yerli oyuncularda ise Yusuf Sarı 3, Abdulkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak 1’er gol atan isim oldu. Bordo-mavililer diğer iki golü ise rakip takım oyuncuları Beşiktaşlı Doğukan Toköz ve Denizlispor’da Oğuzhan Yılmaz’ın kendi kalelerine atmasıyla buldu.

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