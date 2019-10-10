Trabzonspor Pique ve Shakira'ya sözünü tuttu

Trabzonspor Kulübü, forma tanımında büyük rol oynayan Barcelona'nın yıldız oyuncusu Gerard Pique'ye Keşanlı forma gönderdi.

Karadeniz Gazete'nin haberine göre, Kargo ile gönderilen formaların yıldız oyuncuya ulaştığı öğrenilirken, Bordo-Mavililer'in ayrıca Pique'nin hayat arkadaşı sanatçı Shakira ve oğlu Milan'a da birer adet forma gönderdikleri belirtildi.

Keşanlı formayı çok beğendiğini sosyal medyadan duyuran yıldız oyuncunu bu formalarla poz vermesi bekleniyor.

Gerard Pique, Trabzonspor'un üçüncü forması için yapılan tanıtım filmini beğendiğini ifade edip, videoyu alıntılayıp, alkış emojisi ile tweetlemişti.

Pique'nin bu paylaşımına Trabzonspor da kayıtsız kalmadı. Bordo mavili ekip, İspanyol yıldıza "Teşekkürler Pique, sana ve güzel ailene gri formamızı göndereceğiz. Bordo mavi Trabzonspor'dan bordo mavi Barcelona'ya selamlar" mesajı göndermişti

Trabzonspor'un bu mesajına Gerard Pique'den de yanıt gelmişti.