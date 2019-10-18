Trabzonspor Onazi'den umudu kesti

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TRABZONSPOR yönetimi bir türlü iyileşmeyen Onazi’den umudunu kesti. Aşil tendonu kopan ve bu nedenle ameliyat olan Nijeryalı oyuncu 10 ayı aşkın süredir iyileşemedi. Doktorlar böyle bir sakatlık durumunda oyuncuların en geç 5.5 ayda sahalara döndüğünü belirtirken, Onazi’nin bu süreyi neredeyse ikiye katladığı halde iyileşememesi üzerine yönetim ayrılık kararı aldı. Onazi’nin kendisine iyi bakmadığı ve tedavisini aksattığı ifade edilirken, yönetim büyük ihtimalle devre arasında Onazi ile yollarını ayıracak.