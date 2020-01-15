Trabzonspor, Ogenyi Onazi'nin sözleşmesini feshedildiğini açıkladı
Trabzonspor'da Ogenyi Onazi'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Trabzonspor, Onazi'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama, "Şirketimiz ile Ogenyi Eddy Onazi arasındaki, 04.08.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir." şeklinde oldu.
27 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun adı Yukatel Denizlispor ile anılıyor.
Daha önce İtalya Serie A'da Lazio forması da giyen Onazi, Türkiye'deki kariyerinde 69 Süper Lig maçında 6 gol attı.
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