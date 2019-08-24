Trabzonspor Novak'ın sözleşmesini uzatıyor

Trabzonspor'da profesyonelliği ile herkesin takdirini kazanan, Avrupa'nın skora en çok katkı veren sol beklerinden olan Filip Novak'ın kontratı 2020 yazında sona eriyor. Bordo-mavililer, 29 yaşındaki tecrübeli futbolcuyu kadrolarında tutmak istiyorlar. Bunun için de Çek sol bekle kısa süre içinde masaya oturulacak. Yönetim, Novak'a "Gel alacağın parada iyileştirmeye gidip sözleşme süreni uzatalım" teklifi götürecek. Bordo-mavili ekibin sol kanat savunucusu anlaşması gereği yılda 860 bin euro kazanıyor. Yönetim bu rakamı 1 milyon euro'ya yükselterek Filip Novak'a 3 yıllık yeni sözleşme önerisi götürmeyi planlıyor. Bu teklifle beraber Trabzonspor şehre ve takıma tam uyum sağlayan oyuncusuyla yola devam edecek.

Çek sol bek de kalmak istiyor

Bordo-mavili yönetimin yeni teklif götürmeye hazırlandığı Filip Novak da kariyerini Trabzonspor'da sürdürmeye hazır. Çek futbolcu, yakın çevresine "Trabzonspor'da mutluyum. Kulübüm benimle yeni sözleşme imzalamak isterse bunu seve seve kabul ederim. Şehre ve buranın insanlarına alıştım. Burada ciddi saygı görüyorum" ifadelerini kullandı.

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