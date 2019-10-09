09 Ekim 2019 Çarşamba 16:33:40 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 16:34:51
Trabzonspor Novak için Milli takımdan haber bekliyor
Trabzonspor, yıldız savunmacısı Filip Novak için milli takımından haber bekliyor.
Trabzonspor Sağlık Kurulu, Ç.Rize maçında sakatlanan Filip Novak'ın durumuyla ilgili Çekya Milli Takımı'ndan gelecek raporu bekliyor.
Trabzon'da yapılan kontrollerinde hafif kas zorlanması tespit edilen 29 yaşındaki oyuncu, tedavisi başlamadan çağrıldığı milli takıma gitmişti.
Novak'ın durumuyla ilgili kesin tanının Çarşamba günü yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı öğrenildi.
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