Trabzonspor, Manuel Da Costa'yı KAP'a bildirdi

KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

"Serbest statüde bulunan Manuel Marouan Da Costa Trindade ile 1,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre;

Oyuncunun, 2019-20 sezonunda oynanacak olan Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında, toplamda en az 10 maç ilk on bir başlaması durumunda, sözleşme bir yıl daha uzayacaktır.

Buna göre oyuncuya;

2019-20 sezonu ikinci yarısı için 40.000.-EUR garanti ücret ve 25.000.-EUR maçbaşı ücret ödenecektir.

Opsiyonun gerçekleşmesi halinde ise;

2020-21 opsiyon sezonu için 450.000.-EUR garanti ücret ve 4.000.-EUR maçbaşı ödenecektir."