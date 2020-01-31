Trabzonspor, Manuel Da Costa'yı KAP'a bildirdi
Trabzonspor, daha önce Sivasspor ve Başakşehir formaları giyen Faslı stoper Manuel da Costa ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.
KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:
"Serbest statüde bulunan Manuel Marouan Da Costa Trindade ile 1,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre;
Oyuncunun, 2019-20 sezonunda oynanacak olan Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında, toplamda en az 10 maç ilk on bir başlaması durumunda, sözleşme bir yıl daha uzayacaktır.
Buna göre oyuncuya;
2019-20 sezonu ikinci yarısı için 40.000.-EUR garanti ücret ve 25.000.-EUR maçbaşı ücret ödenecektir.
Opsiyonun gerçekleşmesi halinde ise;
2020-21 opsiyon sezonu için 450.000.-EUR garanti ücret ve 4.000.-EUR maçbaşı ödenecektir."
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