Trabzonspor, Manuel Da Costa ile anlaşma sağladı

Trabzonspor, bonservisi elinde olan 33 yaşındaki savunmacı Manuel da Costa ile her konuda anlaşmaya vardı.

Türkiye'de son olarak Başakşehir formasını giyen Faslı futbolcu, gün içerisinde Trabzon'a giderek resmi sözleşmeye imza atacak.

1.91'lik stoper Süper Lig kariyerinde toplam 72 maça çıktı, 11 gol atıp, 3 asist yaptı.