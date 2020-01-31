31 Ocak 2020 Cuma 09:39:49 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 10:13:29
Trabzonspor, Manuel Da Costa ile anlaşma sağladı
Trabzonspor, bonservisi elinde olan 33 yaşındaki stoper Manuel Da Costa ile prensip anlaşmasına vardı.
Trabzonspor, bonservisi elinde olan 33 yaşındaki savunmacı Manuel da Costa ile her konuda anlaşmaya vardı.
Türkiye'de son olarak Başakşehir formasını giyen Faslı futbolcu, gün içerisinde Trabzon'a giderek resmi sözleşmeye imza atacak.
1.91'lik stoper Süper Lig kariyerinde toplam 72 maça çıktı, 11 gol atıp, 3 asist yaptı.
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