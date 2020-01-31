31 Ocak 2020 Cuma 14:49:29 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 15:40:24
Trabzonspor, Manoel Messias'ı KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Manoel Messias ile 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı kulüpte olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:
"Manoel Messias Silva Carvalho ile 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre futbolcuya;
2019-20 futbol sezonunda 400.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının kullanılması halinde,
2020-21 opsiyon sezonunda 1.250.000.-EUR,
2021-22 opsiyon sezonunda 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."
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