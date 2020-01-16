Trabzonspor kupada Denizlispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Trabzonspor'un eksikleri

Trabzonspor'da karşılaşma öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Transfer görüşmeleri için izin verilen Donis Avdijaj da kadroda yer almayacak. Sakatlıklarının ardından bireysel olarak çalışmalar yapan Filip Novak, Uğurcan Çakır ile Daniel Sturridge'in de forma giymesi beklenmiyor.

Trabzonspor'un muhtemel 11'i

Erce Kardeşler

Pereira

Hüseyin Türkmen

Campi

Abdurrahim Dursun

Mikel

Sosa

Abdulkadir Parmak

Ekuban

Nwakaeme

Sörloth