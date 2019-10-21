Trabzonspor-Krasnodar maçına Avusturyalı hakem

Temsilcilerimizden C Grubu'ndaki Trabzonspor'un Rus takımı Krasnodar ile evinde kozlarını paylaşacağı sınavın hakemi Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner olacak.

Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch'in yapacağı açıklandı. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Julian Weinberger görevlendirildi.