21 Ekim 2019 Pazartesi 16:55:32 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 16:58:21
Trabzonspor-Krasnodar maçına Avusturyalı hakem
Temsilcilerimizden C Grubu'ndaki Trabzonspor'un Rus takımı Krasnodar ile evinde kozlarını paylaşacağı sınavın hakemi Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner olacak.
Temsilcilerimizden C Grubu'ndaki Trabzonspor'un Rus takımı Krasnodar ile evinde kozlarını paylaşacağı sınavın hakemi Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Harald Lechner olacak.
Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch'in yapacağı açıklandı. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Julian Weinberger görevlendirildi.
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