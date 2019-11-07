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07 Kasım 2019 Perşembe 09:48:24 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 09:50:56

Trabzonspor, Krasnodar deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Krasnodar ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Krasnodar Stadı'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Benoit Bastien yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Grupta ilk 3 maçında 1 puan alan bordo mavililer, bu maça grubun son sırasında geldi. 3 puanlı Krasnodar ise C Grubu'nun 3. basamağında yer alıyor.

Trabzonspor, Avrupa'da 133. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü maçında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 133. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 132 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 48 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa sınavlarında rakip fileleri 171 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 177 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 84, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.

- UEFA'da 85. maç

Trabzonspor, Krasnodar ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 85. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 84 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 29 maçta ise yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 115 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 113 gol gördü.

- En farklı galibiyeti Arnavutluk takımı karşısında aldı

Bordo-mavililer, Avrupa Kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 132 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında almıştı. Trabzonspor, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise eski golcüsü Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Krasnodar: Safonov, Petrov, Martinovich, Spajic, Ramirez, Vilhena, Olsson, Fernandes, Ari, Berg, Suleymanov

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, Campi, Novak, Doğan, Ahmet, Kamil, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

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