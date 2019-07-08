08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:13:38 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:19:26
Trabzonspor, Kosovalı futbolcu Avdijaj'ı Trabzon'a getirdi
Trabzonspor, geçen sezon Hollanda'nın Willem II takımında forma giyen Kosovalı oyuncu Donis Avdijaj'ı Trabzon'a getirdi.
Daha önce Schalke 04, Strum Graz, Roda gibi kulüplerde de forma giyen ve bonservisi elinde olan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Trabzon'a geldi.
Trabzonspor Kulübü ile bugün son bir görüşme yapacak olan Kosovalı futbolcu ile sözleşme imzalanması ve ardından da bordo-mavili takımın antrenmanına çıkması bekleniyor.
Avdijaj, geçen sezon Willem II formasıyla 19 resmi maçta 8 gol kaydetmişti. (AA)
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