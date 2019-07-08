Trabzonspor, Kosovalı futbolcu Avdijaj'ı Trabzon'a getirdi

Daha önce Schalke 04, Strum Graz, Roda gibi kulüplerde de forma giyen ve bonservisi elinde olan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Trabzon'a geldi.

Trabzonspor Kulübü ile bugün son bir görüşme yapacak olan Kosovalı futbolcu ile sözleşme imzalanması ve ardından da bordo-mavili takımın antrenmanına çıkması bekleniyor.

Avdijaj, geçen sezon Willem II formasıyla 19 resmi maçta 8 gol kaydetmişti. (AA)