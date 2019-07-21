21 Temmuz 2019 Pazar 10:15:14 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 10:15:55
Trabzonspor, Jose Sosa'nın sözleşmesini uzatmak için yeni teklifte bulundu
Trabzonspor yönetiminden 1 yıllık daha anlaşması bulunan Sosa’ya yeni sözleşme önerisi...
3.2 milyon euro maaşı olan Arjantinli oyuncu ile görüşen Bordo-Mavili yönetim, “Sözleşmene 1+1 yıllık ilave yapalım, 2022 yılına kadar Trabzonspor’da kal, ücretini de 2.2 milyon euroya indirelim” teklifini yaptı. Sosa’nın düşünmek için süre istediği ve yeni sezon başlamadan kararını vereceği belirtildi.
(Star)
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