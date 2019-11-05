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05 Kasım 2019 Salı 12:27:24 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 12:30:36

Trabzonspor Jose Sosa'da mutlu sona ulaştı! Devam ediyor...

Fırtına’da mutlu son... Uzun süredir Sosa’nın kontratını uzatmak için görüşmelerini sürdüren yönetim, Arjantinli yıldız ile anlaştı. 34 yaşındaki kaptan, 2022’ye kadar Bordo- Mavili formayı giyecek.

Jose Sosa’da işlem tamam... Trabzonspor Yönetimi, yeni sözleşme konusunda Arjantinli yıldız ile el sıkıştı. Sezon başından beri müthiş bir futbol sergileyen ve Fırtına’daki en iyi dönemini geçiren Sosa, 2022’ye kadar Bordo-Mavili formayı giymeye devam edecek. Yıllık ücreti 3 milyon 240 bin Euro olan Sosa ile aynı rakam üzerinden el sıkışıldığı öğrenildi.

3.2 milyon Euro...

3.2 milyon Euro’nun dışında Sosa’ya herhangi bir maç başı ücret ödenmeyecek. Bu rakam, aynı zamanda Trabzonspor’da tavan ücret kabul edilecek. Mevcut kadroda sadece Daniel Sturridge, Sosa’dan fazla kazanıyor. O da imza parası ile birlikte yıllık 3.5 milyon Euro alıyor.

Resmi açıklama yakın

Bordo-Mavili yönetim, kısa zaman içinde Sosa’nın sözleşmesiyle ilgili resmi açıklamayı yapmaya hazırlanıyor. Sadece Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun değil, hocası Ünal Karaman’ın da, “Performansıyla gurur duyuyorum” dediği Tangocu, 2022’ye kadar kaptanlık pazubandını takmayı sürdürecek.

Ligde maç kaçırmadı

2017-2018 sezonunun devre arasında Milan’dan transfer edilen Sosa, bugüne kadar Trabzonspor formasıyla 74 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların 65’inde 11’de olan Arjantinli maestro, 8 gol atarken, 10 da asist yaptı. Tangocu bu sezon ise sakatlıklardan dolayı sıkıntı çeken Fırtına’da tek bir lig maçı bile kaçırmadı.

Sıra Filip Novak’ta

Sosa’nın ardından şimdi gözler Filip Novak’ta. Arjantinli futbolcu gibi Mayıs’ta kontratı sona erecek Novak’la bir süredir temas halinde olan Başkan Ahmet Ağaoğlu, kısa zamanda bu işi de noktalamayı hedefliyor. 29 yaşındaki Çek sol bek, Trabzonspor’da yıllık 860 bin Euro kazanıyor. Özellikle Alman kulüplerinin radarında olan Novak’ın ücretine zam istediği öğrenilirken, ufak bir ücret artışıyla yönetim Novak’ı ikna etmeye çalışıyor. Tecrübeli oyuncu için son günlerde Galatasaray ve Başakşehir iddiaları da ortaya atılmıştı.

(Fanatik)

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