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07 Eylül 2019 Cumartesi 11:00:27 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:03:47

Trabzonspor, İsviçre Federal Mahkemesi'ne gidiyor

2010-11 sezonuna ilişkin Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı başvurudan olumlu sonuç alamayan Trabzonspor, verilen kararların hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle 15 Eylüle kadar İsviçre Federal Mahkemesine başvurmayı planlıyor.

Trabzonspor yönetimi, 2010-11 sezonuna ilişkin hak talepleri doğrultusunda sürecin son adımı olan İsviçre Federal Mahkemesi´ne FIFA, UEFA ve CAS´ta alınan kararların hukuksuz olduğunu tescillemek amacıyla başvuruda bulunacak.
 
Bordo-mavili kulübün Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, konuyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı´na (DHA) yaptığı açıklamada, 27 Eylül´e kadar başvuru için süreleri olduğunu belirterek, "Maalesef FIFA, UEFA ve CAS´la yapılan duruşmalarda önümüzü kapattılar. FIFA, UEFA ve CAS´ta alınan kararların tamamen hukuka aykırı olduğuna inanıyoruz. Yönetim kurulu olarak aldığımız karar doğrultusunda şimdi İsviçre Federal Mahkemesi´nde hakkımızı arayacağız. Bu konuda yurtdışındaki avukatlarımızla da görüştük. Başvuru için 27 Eylül´e kadar zamanımız var ancak 15 Eylül´e kadar bu başvuruyu yapmayı planlıyoruz. Fenerbahçe´nin UEFA ve CAS´ta şike yaptığı tescillidir. Hakkımız olanı maalesef hukuksuz yollar nedeniyle elde edemiyoruz. Biz de alınan bu kararların hukuksuz olduğunu tescillemek için İsviçre Federal Mahkemesi´ne gidiyoruz" ifadelerini kullandı.  (DHA)

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