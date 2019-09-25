  • Bist 100
    101936
  • Dolar
    5,6921
  • Euro
    6,2649
  • Altın
    279,9660
İstanbul
17 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
BM: Yemen'deki hava saldırılarında 22 sivil öldü BM: Yemen'deki hava saldırılarında 22 sivil öldü
Beşiktaş'ta istifa toplantısı yarına ertelendi Beşiktaş'ta istifa toplantısı yarına ertelendi
Brexit krizindeki İngiltere erken seçime bir adım daha yaklaştı Brexit krizindeki İngiltere erken seçime bir adım daha yaklaştı
İsrail'in eski Kamu Güvenliği Bakanı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın İsrail'in eski Kamu Güvenliği Bakanı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın
Ruhani'den Fransa, İngiltere ve Almanya'ya eleştiri Ruhani'den Fransa, İngiltere ve Almanya'ya eleştiri
Fatih Terim'in Ersun Yanal'a karşı ağır üstünlüğü Fatih Terim'in Ersun Yanal'a karşı ağır üstünlüğü
Trabzonspor İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurdu Trabzonspor İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurdu
Diyarbakır annelerinin feryadını tuvale yansıttı Diyarbakır annelerinin feryadını tuvale yansıttı
Hırvat komutanın 'Osmanlı' kılıçları Hırvat komutanın 'Osmanlı' kılıçları
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes kupada karşı karşıya Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes kupada karşı karşıya
İtalyan ressam İslam motiflerini resmediyor İtalyan ressam İslam motiflerini resmediyor
'Grip tedavisinde antibiyotiğin yeri yok' 'Grip tedavisinde antibiyotiğin yeri yok'
Ağaoğlu - Karaman görüşmesinden sonuç çıktı Ağaoğlu - Karaman görüşmesinden sonuç çıktı
Solunum sistemi hastalıkları her yıl milyonlarca can alıyor Solunum sistemi hastalıkları her yıl milyonlarca can alıyor
EYT son durum nedir, EYT ne zaman çıkar? EYT'den kimler nasıl yararlanacak? EYT son durum nedir, EYT ne zaman çıkar? EYT'den kimler nasıl yararlanacak?
Nupelda ve Ayaz'ı öldüren bombanın teröristlere ait olduğu kesinleşti Nupelda ve Ayaz'ı öldüren bombanın teröristlere ait olduğu kesinleşti
Oyuncu Meryem Uzerli, Adana'ya gelmek için bindiği uçakta fenalaştı Oyuncu Meryem Uzerli, Adana'ya gelmek için bindiği uçakta fenalaştı
Genç kızın hayatı eski eşi yüzünden kabusa döndü Genç kızın hayatı eski eşi yüzünden kabusa döndü
İranlı iş adamı yaşadığı dehşet anlarını anlattı... Gasp edildi, dayak atıldı, bagaja kilitlendi... İranlı iş adamı yaşadığı dehşet anlarını anlattı... Gasp edildi, dayak atıldı, bagaja kilitlendi...
Son Dakika: 2015 yılından bu yana 526 terörist teslim oldu Son Dakika: 2015 yılından bu yana 526 terörist teslim oldu
Sakarya'dan 8 ayda 138 ülkeye ihracat Sakarya'dan 8 ayda 138 ülkeye ihracat
Türkiye en fazla fındığı Almanya'ya sattı Türkiye en fazla fındığı Almanya'ya sattı
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı
'Mevduat garantisi' 150 bin liraya yükseltildi 'Mevduat garantisi' 150 bin liraya yükseltildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Eylül 2019 Çarşamba 12:07:00 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 12:07:51

Trabzonspor İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurdu

Trabzonspor Kulübü, 2010-11 sezonuna ilişkin FIFA, UEFA ve CASta alınan kararların hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle İsviçre Federal Mahkemesine başvuru yaptı.

2010-11 sezonuna ilişkin hak talebinde bulunan ve bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Trabzonspor, daha önce FIFA, UEFA ve CAS´ta alınan kararların hukuksuz olduğunu tescillemek amacıyla sürecin son adımı olan İsviçre Federal Mahkemesi´ne başvuruda bulundu. Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, konuyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı´na (DHA) yaptığı açıklamada, son başvuru tarihi olan 27 Eylül´den önce gerekli harçları yatırdıklarını belirterek, "İsviçre Federal Mahkemesi´ne gerekli harçları yatırarak başvurumuzu yaptık. Artık kararı bekleyeceğiz. FIFA, UEFA ve CAS hukuksuz bir şekilde önümüzü kesti. Hukuken bunun doğru olmadığını biliyor ve inanıyoruz. Onun için İsviçre Federal Mahkemesi´nden alınan kararların hukuka aykırı olduğunun tescillenmesini bekliyoruz" dedi.

"BEŞİKTAŞ MAÇIYLA GÜVEN TAZELEMEK İSTİYORUZ"

Önder Bülbüloğlu, takımın ligde aldığı sonuçlarla ve pazar günü oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili olarak ise "Geçen yılki kadroyu koruduk, üzerine de takviyeler yaptık. Maalesef çok önemli sakatlıklarımız oldu. İnşallah toparlarız. Oynadığımız futbol zaten sinyalleri veriyordu. Maalesef iyi oynayamadık. Ünal hoca kendisini ispatlamış. Trabzonspor konusunda Ünal hocaya diyecek hiçbir şeyim yok. Biraz zaman lazım. Eksikler giderilince inşallah takım geçen yılki oyununu ortaya koyacaktır. Önümüzde Beşiktaş maçımız var. İki takım da aslında bu derbiye moralsiz çıkacak. Biz de evimizdeki maçı kazanıp hem moralleri düzeltmek, hem de güven tazelemek, takıma güven kazandırmak istiyoruz. Bu maçlarda Trabzonspor´un farklı oynadığı kesin. Bunun için geçmişi unutalım, bu maça odaklanalım. İnşallah bu maçı kazanarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

STURRIDGE BEŞİKTAŞ MAÇINA HAZIRLANIYOR

Bu arada, Trabzonspor´un Demir Grup Sivasspor maçı öncesi çekilen MR sonucunda aşil tendonu ve FHL (Flexor Hallucis Longus) tendon kılıfında ödem tespit edilen ve riske edilmeyen Daniel Sturridge´nin hafta sonu Beşiktaş ile oynanacak maçla birlikte takıma geri dönmesi bekleniyor.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ