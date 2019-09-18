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18 Eylül 2019 Çarşamba 11:16:20 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 11:17:59

Trabzonspor, İspanya şanssızlığına son vermek istiyor

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında yarın Getafe ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, İspanyol rakipleri karşısında kötü sonuçlara son vermek istiyor.

İlk olarak 1990-91 sezonunda Barcelona ile eşleşerek bir İspanya takımıyla karşı karşıya gelen bordo-mavililer, 28 yıllık dönem içerisinde 6 kez eşleştiği bu ülke takımları karşısında turu geçme başarısı gösteremedi.

Getafe ile ilk kez eşleşen Karadeniz ekibi, Barcelona, Atletico Madrid, Deportivo, Villareal, Athletic Bilbao ve Osasuna karşısında tura veda eden taraf oldu.

Athletic Bilbao ile olan bir eşleşme, İspanya'da 0-0 biten ilk maçtan sonra bordo-mavililer 2010-2011 sezonuna ilişkin şike soruşturması sürecinde Şampiyonlar Ligi'ne alındığı için tamamlanamadı.

- İspanya takımlarıyla 14. maç

Trabzonspor, Avrupa kupalarında İspanya takımları karşısındaki 14. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, bugüne dek yapılan 13 maçta 6 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 10 gol atarken kalesinde 22 gol gördü.

- Galibiyetler Barcelona ve Athletic Bilbao'ya

Trabzonspor, iki galibiyetini Barcelona ve Athletic Bilbao karşısında aldı.

Bordo-mavililer, sahasında Barcelona'yı 1-0, Athletic Bilbao'yu ise 3-2'lik sonuçla mağlup etti.

Karadeniz ekibi, İspanya deplasmanında hiç galip gelmedi.

- 8 sezon sonra karşılaşacak

Trabzonspor, 8 sezon sonra bir İspanya takımı ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, en son 2011-2012 sezonunda Athletic Bilbao ile İspanya'da karşılaşmış ve sahadan 0-0'lık sonuçla ayrılmıştı.

Trabzonspor'un İspanya takımları ile oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle: 

Sezon       Kupa               Maç                           Sonuç                       
1990-1991   Kupa Galipleri     Trabzonspor-Barcelona         1-0 / 2-7                   
1992-1993   Kupa Galipleri     Trabzonspor-Atletico Madrid   0-2 / 0-0                   
1995-1996   Kupa Galipleri     Trabzonspor-Deportivo         0-1 / 0-3                   
2003-2004   UEFA               Trabzonspor-Villarreal        0-0 / 2-3                   
2004-2005   UEFA               Trabzonspor-Athletic Bilbao   3-2 / 0-2                   
2006-2007   UEFA               Trabzonspor-Osasuna           2-2 / 0-0                   
2011-2012   UEFA Avrupa Ligi   Trabzonspor-Athletic Bilbao   0-0/ İkinci maç oynanmadı  (AA)

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