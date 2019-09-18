Trabzonspor, İspanya şanssızlığına son vermek istiyor

İlk olarak 1990-91 sezonunda Barcelona ile eşleşerek bir İspanya takımıyla karşı karşıya gelen bordo-mavililer, 28 yıllık dönem içerisinde 6 kez eşleştiği bu ülke takımları karşısında turu geçme başarısı gösteremedi.

Getafe ile ilk kez eşleşen Karadeniz ekibi, Barcelona, Atletico Madrid, Deportivo, Villareal, Athletic Bilbao ve Osasuna karşısında tura veda eden taraf oldu.

Athletic Bilbao ile olan bir eşleşme, İspanya'da 0-0 biten ilk maçtan sonra bordo-mavililer 2010-2011 sezonuna ilişkin şike soruşturması sürecinde Şampiyonlar Ligi'ne alındığı için tamamlanamadı.

- İspanya takımlarıyla 14. maç

Trabzonspor, Avrupa kupalarında İspanya takımları karşısındaki 14. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, bugüne dek yapılan 13 maçta 6 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 10 gol atarken kalesinde 22 gol gördü.

- Galibiyetler Barcelona ve Athletic Bilbao'ya

Trabzonspor, iki galibiyetini Barcelona ve Athletic Bilbao karşısında aldı.

Bordo-mavililer, sahasında Barcelona'yı 1-0, Athletic Bilbao'yu ise 3-2'lik sonuçla mağlup etti.

Karadeniz ekibi, İspanya deplasmanında hiç galip gelmedi.

- 8 sezon sonra karşılaşacak

Trabzonspor, 8 sezon sonra bir İspanya takımı ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, en son 2011-2012 sezonunda Athletic Bilbao ile İspanya'da karşılaşmış ve sahadan 0-0'lık sonuçla ayrılmıştı.

Trabzonspor'un İspanya takımları ile oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Kupa Maç Sonuç

1990-1991 Kupa Galipleri Trabzonspor-Barcelona 1-0 / 2-7

1992-1993 Kupa Galipleri Trabzonspor-Atletico Madrid 0-2 / 0-0

1995-1996 Kupa Galipleri Trabzonspor-Deportivo 0-1 / 0-3

2003-2004 UEFA Trabzonspor-Villarreal 0-0 / 2-3

2004-2005 UEFA Trabzonspor-Athletic Bilbao 3-2 / 0-2

2006-2007 UEFA Trabzonspor-Osasuna 2-2 / 0-0

2011-2012 UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor-Athletic Bilbao 0-0/ İkinci maç oynanmadı (AA)