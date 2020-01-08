08 Ocak 2020 Çarşamba 11:37:38 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 11:40:06
Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Bursaspor ile karşılaşacak
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Trabzonspor, ilk hazırlık maçına çıkıyor.
2019-20 sezonunun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Trabzonspor, ilk hazırlık karşılaşmasını bugün saat 14.30'da Bursaspor ile oynayacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, müsabakanın oynanacağı sahanın tribün kapasitesi ve fiziki şartları nedeniyle karşılaşmaya seyirci alınmayacağı belirtildi.
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