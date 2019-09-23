Trabzonspor iç transferde bir bomba daha patlattı

Trabzonspor, son yılı opsiyonlu olmak üzere Abdülkadir Parmak ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Abdülkadir Parmak'ın yeni sözleşmesinde alacağı yıllık ücretler şu şekilde:

2019-20: 2 milyon 600 bin TL

2020-21: 2 milyon 990 bin TL

2021-22: 3 milyon 438 bin 500 TL

2023-24: 4 milyon 547 bin TL