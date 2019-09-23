23 Eylül 2019 Pazartesi 14:05:27 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 14:13:36
Trabzonspor iç transferde bir bomba daha patlattı
Genç yıldızlarının sözleşmesini uzatma kararı alan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ile başlayan furya, Abdülkadir Parmak ile devam ediyor.
Trabzonspor, son yılı opsiyonlu olmak üzere Abdülkadir Parmak ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Abdülkadir Parmak'ın yeni sözleşmesinde alacağı yıllık ücretler şu şekilde:
2019-20: 2 milyon 600 bin TL
2020-21: 2 milyon 990 bin TL
2021-22: 3 milyon 438 bin 500 TL
2023-24: 4 milyon 547 bin TL
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