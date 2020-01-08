08 Ocak 2020 Çarşamba 16:38:18 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 16:38:57
Trabzonspor hazırlık maçında Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Trabzonspor, Badou Ndiaye'nin de ilk kez forma giydiği hazırlık maçını Bursaspor'la oynadı. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı.
2019-20 sezonunun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Trabzonspor, ilk hazırlık karşılaşmasını Bursaspor ile oynadı.
Yeni transfer Ndiaye'nin de forma giydiği maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
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