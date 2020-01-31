31 Ocak 2020 Cuma 17:19:37 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 17:20:39
Trabzonspor, Guilherme'yi KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Guilherme'nin kiralanması için görüşmelere başlandığını açıkladı.
KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:
“Portekiz'in GDSC Alvarenga Futebol Kulübünün profesyonel futbolcusu Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”
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