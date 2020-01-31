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31 Ocak 2020 Cuma 18:44:42 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 18:45:22

Trabzonspor, Guilherme'nin detayları KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'da kiralık oynayan Guilherme'nin transferini bitirdiğini açıklad

Bordo mavililer, Guilherme'nin 100 bin euro kiralama bedeli karşılığında GDSC Alvarenga Futebol Kulübü'nden kadroya katıldığını KAP'a bildirdi

İşte KAP'a yapılan açıklama;

"Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda GDSC Alvarenga Futebol Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşama göre, GDSC Alvarenga Futebol Kulübüne geçici transfer bedeli olarak 100.000.-EUR ödenecektir."

Trabzonspor, Guilherme ile 1,5 yıllık anlaşma yapıldığını açıkladı.

Oyuncunun maaşı için yapılan açıklamada, "2019-20 futbol sezonu ikinci yarısı için 450.000.-EUR garanti ücret, 2020-21 futbol sezonu için 1.100.000.-EUR garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM

Trabzonspor'un flaş transferi Guilherme, büyük bir takıma geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Brezilyalı oyuncu "Trabzonspor'u şampiyonluk için tercih ettim" diye konuştu.

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