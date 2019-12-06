Trabzonspor, Grosicki için devreye girdi

Abdülkadir Ömür’ün sezon başında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sağ kanatta sıkıntı yaşayan Trabzonspor, Ocak ayında bu sorunu çözmek için arayışlara başladı. Bordo-Mavililer’in gündeminde pek çok isim bulunurken menaj erler Süper Lig’de daha önce Sivasspor formasını giyen Kamil Grosicki’yi önerdi. Polonyalı yıldız, 2014’ün Ocak ayında Sivasspor’dan Rennes’e gitmiş. Oradan da Hull City’ye tam 9 milyon Euro’ya transfer olmuştu. İngiltere Championship ekibinde forma giyen Grosicki’nin mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Trabzon oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. (Star Spor)