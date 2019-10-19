Trabzonspor Gazişehir FK'yı konuk ediyor

GÜNEŞ

SÜPER Lig’de milli ara öncesi son iki maçını kazanıp zirveye iyice yaklaşan Trabzonspor bugün Medical Park’ta Gaziantep FK’yı ağırlayacak. 17.30’da başlayacak mücadeleyi Özgür Yankaya yönetecek, beIN Sports1 yayınlayacak. Bordo-Mavililer’de sakat Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi oynamayacak. Teknik direktör Ünal Karaman’ın hafif sakatlığı olan Obi Mikel’i riske etmeyip yerine Doğan’ı sahaya sürmesi bekleniyor. Trabzonspor ile ligde ilk kez karşılaşacak Gaziantep FK’da Muğdat Çelik sakat, Güray ise cezalı.

MUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Doğan, Abdülkadir Parmak, Kamil Ahmet, Sosa, Nwakaeme, Sörloth



Gaziantep FK: Lontigkin, Kana Biyik, Djilobodji, Tosca, Oğuz, Chibas, Diarra, Morais, Muhammet, Twusami, Kayode