19 Temmuz 2019 Cuma 17:16:31 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:17:26
Trabzonspor, Gaston Campi'yi KAP'a bildirdi
Trabzonspor, stoper Gaston Campi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
“Arjantin'in Estudiantes Kulübü'nün Profesyonel Futbolcusu Gaston Matias Campi'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”
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