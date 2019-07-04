Trabzonspor, Gary Cahill için kolları sıvadı

Chelsea ile sözleşmesi biten stoper Gary Cahill, Türkiye fikrine sıcak bakarken İsveçli golcü Marcus Berg'de ise tek pürüz imza parası.

Trabzonspor'da stoper arayışları tüm hızıyla devam ederken sürpriz bir isim daha gündeme geldi. İngiliz ekiplerinden Chelsea ile sözleşmesi biten 33 yaşındaki stoper Gary Cahill, menajerler aracılığıyla bordo- mavililere önerildi.

İngiliz futbolcu, Türkiye'ye gelme fikrine sıcak bakarken ciddi rakamsal farklılıklar olduğu öğrenildi. Bordo-mavililerin, Garry Cahill'in transferi için görüşmelerini sürdüreceği bilgisine ulaşıldı.

Forvet oyuncusu Marcus Berg ile de temaslar devam ediyor. Al-Ain ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki İsveçli golcü, ilk görüşmede bordo-mavililerden 2 milyon Euro ve imza parası talep etmiş ancak indirime gitmişti. Trabzonspor'un 1.2 milyon Euro'luk teklifini reddeden oyuncuya Olympiakos'tan 1.5 milyon Euro'luk bir öneri geldi.

(Sabah)