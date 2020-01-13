Trabzonspor, Galatasaray'ın veto ettiği Manuel Da Costa için girişimlerde bulunuyor
Ara transfer döneminde Badou Ndiaye'yi renklerine bağlayan Trabzonspor'da gündem stoper transferi.
İkinci yarı öncesi savunma hattını mutlaka güçlendirmek isteyen bordo mavili yönetim bir dönem Medipol Başakşehir forması giyen ve son olarak Al-İttihad'la olan sözleşmesini fesheden Brezilyalı savunma oyuncusu Manuel Da Costa'yı transfer listesine aldı.
Devre arasında kadrosunu güçlendirmeye çalışan Trabzonspor'da stoper arayışları tüm hızıyla sürüyor.
Birçok oyuncuyu izleyen ve görüşme yapan bordo-mavililer, son olarak Al-İttihad'la sözleşmesini fesheden Manuel Da Costa'yı listesine aldı. Menajerler tarafından önerilen oyuncunun yakın geçmişteki performansının teknik ekip tarafından izlendiği ve şu anda değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi. Adı Galatasaray ile de anılan 33 yaşındaki Faslı stoperin bonservisi elinde bulunuyor.
(Sabah)
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