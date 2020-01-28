28 Ocak 2020 Salı 15:16:58 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 15:17:55
Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçeli taraftarlar alınmayacak
Spor İl Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verdi.
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabaka için düzenlenen Spor İl Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi.
Sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağı karşılaşmada 700'ü özel güvenlik olmak üzere toplam 2 bin 100 güvenlik personeli görev yapacak.
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