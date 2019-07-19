19 Temmuz 2019 Cuma 11:05:13 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:19:18
Trabzonspor, Erce Kardeşler'i KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Erce Kardeşler transferi için Altınordu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
“Altınordu A.Ş.'nin Profesyonel Futbolcusu Erce Kardeşler'in, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.”
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