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15 Kasım 2019 Cuma 10:50:12 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 10:52:19

Trabzonspor devre arasında listesindeki 5 isimden en az 2'sinin işini bitirecek

Trabzonspor devre arası transfer dönemi için gaza bastı. Bordo-Mavili yönetim, listesindeki 5 isimden en az 2’sini ocak ayında bitirmek istiyor.

Yunus Mallı, Badou Ndiaye, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Amartey... Bordo-Mavili yönetim, şampiyonluk için listedeki 5 oyuncudan en az 2’sini Ocak ayında bitirmeyi hedefliyor. İşte görüşmelerde son durum.

Ndiaye’de sorun maliyet

Daha önce Galatasaray forması giyen Badou Ndiaye’yi Trabzonspor’a getirmek, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun transferdeki en büyük hedeflerinden. Ndiaye’yi şampiyonluk kozu olarak gören Ağaoğlu, maliyet konusuna çözüm bulmaya çalışıyor. Stoke City, kiralama bedeli için 500 bin Euro talep ederken, Ndiaye’nin bonuslar hariç garanti ücret olarak yarım sezonluğuna 1.5 milyon Euro istediği öğrenildi.

Mallı’ya yakın takip

Wolfsburg’da hiç şans bulamayan ve adeta kulübeye hapsolan Yunus Mallı için Trabzonspor elini çabuk tuttu. Başarılı 10 numaranın menaceri olan amcasıyla temas kuran Bordo- Mavililer, kiralama formülüyle bu işi bitirmeyi hedefliyor. Yunus ile sürekli temasta olan Trabzonspor’un profesyonelleri, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Yunus’un hem forvet arkasında hem de kanatlarda oynaması, en büyük avantajı.

Amartey’de aracı Ekuban

Sezon başında Trabzonspor’un çok istediği Daniel Amartey, bu kez gelmeye daha yakın. Leicester City’de adeta formayı unutan 24 yaşındaki ön libero, Ocak ayında İngiliz ekibinden ayrılacak. Orta sahanın yanı sıra, stoper ve sağ bekte de görev yapan Amartey için Ekuban devrede. Ekuban, Gana Milli Takımı’ndan arkadaşı olan Amartey’nin transferinde Trabzonspor’a yardımcı olacak.

‘Mert Hakan’ı kaçırmayalım’

Sadece Emre değil, gündemdeki bir diğer Sivassporlu oyuncu da Mert Hakan Yandaş. Bu sezon Yiğidolar’ın vazgeçilmezi olan başarılı orta saha için teknik heyet, “Şartlar uyarsa kaçırmayalım. Yerli oyuncu olarak uzun süre takıma katkı sağlar” raporu verdi. Trabzonspor Yönetimi, Ocak ayında Emre ile beraber kontratı Mayıs’ta bitecek Mert Hakan’ı da bitirmeye uğraşacak. Mert Hakan’ı Galatasaray ile Beşiktaş da yakından takip ediyor.

Karaman’ın favorisi Emre

Abdülkadir Ömür’in yaşadığı sakatlığın ardından sağ kanatta ciddi sıkıntı yaşayan Trabzonspor’da, Ünal Karaman burada sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi’yi oynatmak zorunda kalıyor. Devre arasında kaliteli bir kanat takviyesini şart gören Karaman, Emre Kılınç’ın ismini vermişti. Çıktığı 9 lig maçında 3 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan Emre’nin Mayıs’ta sözleşmesi bitiyor. Yönetim, devrede uygun bir bonservis bedeliyle transferi gerçekleştirmek istiyor.

(Fanatik)

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