Trabzonspor Daniel Sturridge'yi İstanbul'a getirdi

Bordo-mavili ekibin prensip anlaşmasına vardığı Daniel Sturridge'in, kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

SÖZLEŞME EN AZ 3 YILLIK OLACAK

İngiliz golcü Sturridge'e, senelik 2 milyon Euro maaş verilecek. Bu rakamın, oynadığı maç ve attığı gol sayısı gibi çeşitli bonuslarla 3 milyon Euro'ya kadar çıkabilecek.

Trabzonspor, ayrıca İngiliz futbolcuya 1.5 milyon euro imza parası ödeyecek. Golcü futbolcunun bordo mavili ekiple en az 3 senelik sözleşme imzalayacak.