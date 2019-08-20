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20 Ağustos 2019 Salı 00:12:20 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 00:12:52

Trabzonspor Daniel Sturridge'yi İstanbul'a getirdi

Trabzonspor'un uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi.

Bordo-mavili ekibin prensip anlaşmasına vardığı Daniel Sturridge'in, kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

SÖZLEŞME EN AZ 3 YILLIK OLACAK

İngiliz golcü Sturridge'e, senelik 2 milyon Euro maaş verilecek. Bu rakamın, oynadığı maç ve attığı gol sayısı gibi çeşitli bonuslarla 3 milyon Euro'ya kadar çıkabilecek.

Trabzonspor, ayrıca İngiliz futbolcuya 1.5 milyon euro imza parası ödeyecek. Golcü futbolcunun bordo mavili ekiple en az 3 senelik sözleşme imzalayacak.

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