Trabzonspor, Daniel Sturridge ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Golcü yıldızın şu anda Türkiye’de olmadığı ancak yetkilendirdiği menajerlerin Trabzonspor ile son detayları görüştüğü ifade edildi. Sturridge’i Fenerbahçe’nin de istediği ve oyuncunun bu kez Türkiye’ye transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

KARİYERİ PARLAK

Kariyerine Coventry altyapısında başlayan ve sırasıyla M. City, Chelsea, Bolton, Liverpool ve W.Brom formaları giyen Sturridge, Premier Lig’de 218 maça çıktı ve 77 gol, 30 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki futbolcu, İngiltere Milli Takımı’nda da 26 maçta 8 gol attı.

(Akşam)