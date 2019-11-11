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11 Kasım 2019 Pazartesi 19:15:59 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 19:16:47

Trabzonspor cephesinden maçın hakemine büyük tepki

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, Süper Lig'in 11. haftasında Aytemiz Alanyaspor ili yaptıkları maçın hakemi Abdulkadir Bitigen'e tepki gösterdi.

Güven, yazılı açıklamasında, sezon başından bu yana Trabzonspor'a sahada planlı ve organize bir eylem yapıldığını öne sürdü.

Bu organizasyonun Aytemiz Alanyaspor maçında daha net şekilde görüldüğünü savunan Güven, "Hakem yönetiminin karşılığı Trabzonsporluları sokağa dökmek ve Trabzonspor camiasında infial yaratmaktan başka bir şey değildi." ifadesini kullandı.

Güven, Trabzonspor'un bir süre önce hakem kararlarıyla ilgili bir video yayınladığını anımsatarak, şunları ifade etti:

"Yaşadığı mağduriyeti açık bir biçimde ifade eden kulübümüzün bir sonraki maçına Süper Lig'de yönettiği her maçtan sonra 1-2 hafta ceza alarak dinlendirilen Abdulkadir Bitigen'in atanması, başlı başına bir plandır. Karşılaşmanın hemen başında Abdulkadir Parmak'a yapılan ve tartışmasız penaltı atışını gerektirecek pozisyonu devam ettiren, sonrasında ise orta sahada topa müdahaleyle birlikte rakibinin ayağına temas eden oyuncumuzun kasıttan uzak hareketine direkt kırmızı kart gösteren Abdulkadir Bitigen'in kararlarının VAR tarafından incelettirilme gereği bile duyulmaması, Trabzonspor camiasının kasten infiale sürüklenmek istendiğinin kanıtıdır."

Trabzonspor'un ekonomik, sportif, imaj ve marka değeri olarak ilerlediğine işaret eden Güven, Aytemiz Alanyaspor maçında bordo-mavili kulübün bir karanlığa hapsedilmek istendiğini ileri sürdü.

Güven, yaşanan bu gelişmelerden birinci derecede sorumluların Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Merkez Hakem Kurulu (MHK) olduğunu iddia ederek, şunları kaydetti:

"Penaltı ve kırmızı kart gibi oyunun gidişatını doğrudan etkileyen kararları düzgün veremeyen, düzeltebilmesi için kurulan VAR sistemini uygulayamayan, doğru faul, doğru taç atışı, doğru korner dahi verirken bile zorlanan hakemlerin performansını bilmek ve değerlendirmek MHK'nin görevidir. Sezon başından beri performansı vasatı aşamayan Abdulkadir Bitigen ve türevlerini Trabzonspor'un maçına atayarak Trabzon'da bir infial yaratmayı amaçlayan MHK'nin değerlendirmesini yapmak ise TFF'nin görevidir."

Karşılaşmada Trabzonsporlu futbolcuların ve taraftarların büyük bir sağduyu gösterdiğine dikkati çeken Güven, "10 Kasım 2019 günü planlı ve bilinçli olarak yaşatılan sürecin birinci dereceden sorumlusu olduğuna inandığımız, sadece Trabzonspor değil Türk futbolunun da marka değerine zarar veren başta MHK ve TFF'nin ivedilikle gereğini yapmasını bekliyor, Trabzonspor camiasını sokağa dökmeyi amaçlayan bu yapıya acilen müdahale edilmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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