Trabzonspor CAS'ın kararına öfke kustu

  • Bist 100
    102082
  • Dolar
    5,5436
  • Euro
    6,1724
  • Altın
    254,0900
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
1915 Çanakkale Köprüsü'nün destek yapı imalatına başlandı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün destek yapı imalatına başlandı
Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan o dolandırıcılar tutuklandı Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan o dolandırıcılar tutuklandı
Müslümanlar hac görevi için kutsal topraklara akın ediyor Müslümanlar hac görevi için kutsal topraklara akın ediyor
Hasan Ali Kaldırım'dan sakatlık açıklaması: Tekrar savaşmak için var gücümle çalışacağım Hasan Ali Kaldırım'dan sakatlık açıklaması: Tekrar savaşmak için var gücümle çalışacağım
HSK'dan Gezi Parkı eylemleriyle ilgili açıklama HSK'dan Gezi Parkı eylemleriyle ilgili açıklama
Hakkari'de yol kenarında bulunan patlayıcı imha edildi Hakkari'de yol kenarında bulunan patlayıcı imha edildi
Samsun Atakum'da trafik kazası: 4 yaralı Samsun Atakum'da trafik kazası: 4 yaralı
Türk pilotlar Türkiye'ye geliyor Türk pilotlar Türkiye'ye geliyor
Sudan'daki gösteride yaşamını yitirenlerin sayısı 6 oldu Sudan'daki gösteride yaşamını yitirenlerin sayısı 6 oldu
Başkan Erdoğan kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfına yaptı Başkan Erdoğan kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfına yaptı
KKTC Sağlık Bakanı Dr. Pilli: Batı Nil Virüsü için aktif çalışma başlattık KKTC Sağlık Bakanı Dr. Pilli: Batı Nil Virüsü için aktif çalışma başlattık
Bitlis'te bulunan yaralı tilki tedavi altında alındı Bitlis'te bulunan yaralı tilki tedavi altında alındı
Kapalıçarşı'da altının kapanış fiyatları Kapalıçarşı'da altının kapanış fiyatları
Ceyhun Gülselam: Erol Bulut hocamızı mahcup etmeyeceğiz Ceyhun Gülselam: Erol Bulut hocamızı mahcup etmeyeceğiz
Antalya'da 1,3 tonluk "Paşa" alıcısını bekliyor Antalya'da 1,3 tonluk "Paşa" alıcısını bekliyor
Çaykur Rizespor'da Armand Traore'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi Çaykur Rizespor'da Armand Traore'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
Zarif'ten "ABD müttefikleri DEAŞ'ı silahlandırıyor" iddiası Zarif'ten "ABD müttefikleri DEAŞ'ı silahlandırıyor" iddiası
Fenerbahçe, Mathias Zanka jorgensen ile her konuda anlaşma sağladı Fenerbahçe, Mathias Zanka jorgensen ile her konuda anlaşma sağladı
FETÖ'nün "mahrem imamına" hapis cezası FETÖ'nün "mahrem imamına" hapis cezası
Sağlık Bakanı Koca, Bahreynli mevkidaşıyla görüştü Sağlık Bakanı Koca, Bahreynli mevkidaşıyla görüştü
Suudi Arabistan’dan Türk tırlarına eziyet Suudi Arabistan’dan Türk tırlarına eziyet
Hamaney'den "Bahreyn'de halk galip gelecek" açıklaması Hamaney'den "Bahreyn'de halk galip gelecek" açıklaması
Abdurrahim Albayrak, Filistinli futbolcularla bir araya geldi Abdurrahim Albayrak, Filistinli futbolcularla bir araya geldi
FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubunun cezası belli oldu FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubunun cezası belli oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:59:54 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:00:46

Trabzonspor CAS'ın kararına öfke kustu

Trabzonspor Kulübü, CAS’ın 2010-2011 sezonuna dair verdiği kararla ilgili çok sert bir açıklama yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Kamuoyunun malumu olduğu üzere 2010 – 2011 sezonunda yaşanan şike faaliyetleri ile ilgili kulübümüz FIFA’ya başvuruda bulunarak adalet arayışını sürdürmüştür. Ancak FIFA Disiplin Komitesi Başkanı, yetkisi olmamasına rağmen ‘dosyanın kapağını dahi açmadan’ başvurumuzu reddetmiştir. Kulübümüz bunun üzerine Spor Tahkim Mahkemesi CAS’a yeni bir başvuruda bulunmuş ve ilgili karara itiraz etmiştir.

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizle birlikte hukukçularımızın İsviçre’nin Lozan kentinde katıldığı duruşmanın ardından CAS nihai kararını açıklamıştır.

CAS kararında, Fenerbahçe’nin 2010-2011 sezonunda maç satın alma, şike ve teşvik gibi eylemleri gerçekleştirdiğini, şike suçundan kişilere cezaların verildiğini; ancak kurumlarla ilişkilendirilmediği için ilgili kulübe ceza verilmediğini belirtmiştir. CAS, kararının devamında ‘komik’ bir bahaneye sığınarak, kulübümüzün 2010-2011 sezonu şampiyonu ilan edilebilmesi için FIFA veya TFF’de herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığını ifade etmiştir.

CAS ayrıca, kulübümüzün şike – teşvik nedeniyle yaşadığı mağduriyeti kabul etmiş; ancak FIFA tarafından Fenerbahçe’ye yaptırım uygulanması için talimat verilse veya TFF doğrudan Fenerbahçe’ye yaptırım uygulasa bile “bu durumun kulübümüzü etkilemeyeceği” gibi hukukla izah edilemeyecek bir kararın altına imza atmıştır!

Özetle Spor Tahkim Mahkemesi CAS, bu kararıyla, şikeden mağdur olan takımların haklarının kendilerine iade edilemeyeceği şeklindeki hiçbir hukuki altyapısı olmayan kararıyla bu tür illegal faaliyetleri legal hale getirmiştir. Bu karardan sonra dünyanın herhangi bir liginde şampiyonluğu şikeyle çalınan takımlar, artık haklarını alamayacaklardır!

Avrupa futbolunu yönetme iddiasındaki UEFA, dünya futbolunu yönetme iddiasındaki FIFA ve yaşanan adaletsizlikleri ortadan kaldırma iddiasındaki Spor Tahkim Mahkemesi CAS, tarihin en belirgin emek hırsızlığı karşısında tarihi bir sorumluluk üstlenmek yerine asla unutulmayacak bir garabetin öznesi haline gelmişlerdir!

Bir kez daha belirtmek isteriz ki…

Bizim için en değerli tescil; gururla giydiğimiz formamıza bulaşmamış leke ve ülkemizin her bir köşesindeki insanların zihnindeki tertemiz Trabzonspor’dur!

Resmi veya gayri resmi organlar üzerinden yürütülen manipülasyonların, “Şampiyonluğumuz bir kez daha tescillendi” gibi yalanların ya da algı yönlendirmelerinin 3 Temmuz 2011’de gün yüzüne çıkan şike – teşvik eylemlerini gizlemesi, gölgelemesi veya yenmesi mümkün değildir. Kulübümüz; 2010-2011 sezonunun tertemiz ve yegane şampiyonudur!

Sonuç olarak; yasal süreçlerin kulübümüz tarafından takip edileceğini, alın terimizin karşılığı olan şampiyonluk unvanımızın tarafımıza verilmesi için hukuki mücadelenin sürdürüleceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Başkan Erdoğan'dan kesin talimat: Destek verilecek!
Şakaysa hiç komik değil... İmamoğlu: Bana tatil yakışıyor!
İşte MİT'in yeni karargahı!
Şikayet üzerine tebdili kıyafet denetim yapan rektör hastaneyi kapattı!
Dünya onu konuşuyordu... Prenses ilk kez görüntülendi
Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!
Kemal Arıkan'ı şehit eden Ermeni terörist Hampig Sasunyan'a Türkiye'den sıkı takip
Emeklinin kurban bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? SGK ve Bağ-Kur emeklisine ödeme ne zaman?
Hamı 200 işlenmişi 40 bin dolar! Türkiye'den dev adım!
Başakşehir'de dehşet anları! Ablası kardeşini ölümden böyle kurtardı
Hürmüz'de havayı daha da ısıtacak bir gelişme bekleniyor
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: F-35 projesinde kalma arzumuzu ilettik
Lüks hayatımızı Mustafa Denizli karşılıyor
Türkiye'nin gerçek çılgın projesi TFX’in motoru için devler yarışacak
CHP'nin önemli ismi Kılıçdaroğlu'na kazan kaldırdı: Böyle saçma şey olmaz
Belgeler hazırlanıyor, Türkiye vakıf mallarınn peşine düşecek
CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan yakınlarına büyük kıyak
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması
Emre Mor KAP'a bildirildi
Hem yüksek sıcaklık hem yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak?
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ