Trabzonspor, CAS'a itiraz başvurusunda bulundu

  • Bist 100
    97098.3
  • Dolar
    5,7234
  • Euro
    6,4662
  • Altın
    258,3680
İstanbul
21 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
HDP'li belediyenin cami yapımını durduracak imar planı değişikliğine tepki sürüyor HDP'li belediyenin cami yapımını durduracak imar planı değişikliğine tepki sürüyor
Bahçeli: S-400'e FETÖ'cü alçaklar, PKK'lı caniler, küresel güçler karşıdır Bahçeli: S-400'e FETÖ'cü alçaklar, PKK'lı caniler, küresel güçler karşıdır
Skrtel'in yeni adresi belli oldu Skrtel'in yeni adresi belli oldu
Öğretmen minik öğrencisinin saçlarını sakızla yoldu Öğretmen minik öğrencisinin saçlarını sakızla yoldu
FBI'dan Suudi muhaliflere uyarı: Güvenliğiniz tehlikede FBI'dan Suudi muhaliflere uyarı: Güvenliğiniz tehlikede
Galatasaraylı taraftarlar yapılan ankette Arda'nın dönmesini istemedi Galatasaraylı taraftarlar yapılan ankette Arda'nın dönmesini istemedi
Rusya'dan ABD'ye 'S-400' resti! 'Buna alış, Türkiye dış baskılara karşı bağımsızdır' Rusya'dan ABD'ye 'S-400' resti! 'Buna alış, Türkiye dış baskılara karşı bağımsızdır'
Bursalı fırıncı ucuza sattığı ekmeği mahkeme kararıyla zamlı satmaya başladı Bursalı fırıncı ucuza sattığı ekmeği mahkeme kararıyla zamlı satmaya başladı
Okulda sakız işkencesi! Öğretmen sakız çiğneyen öğrencinin saçlarını kökünden koparttı Okulda sakız işkencesi! Öğretmen sakız çiğneyen öğrencinin saçlarını kökünden koparttı
Rodrigues: Fenerbahçe'de şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım Rodrigues: Fenerbahçe'de şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım
Türkiye, Somali'de bir otele düzenlenen bombalı terör saldırısını kınadı Türkiye, Somali'de bir otele düzenlenen bombalı terör saldırısını kınadı
Vatikan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı Vatikan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı
Konya'da korkunç olay! Cinayete çift silahla gitmiş Konya'da korkunç olay! Cinayete çift silahla gitmiş
Irak'ın Şii kentinde Saddam için sloganlar atıldı Irak'ın Şii kentinde Saddam için sloganlar atıldı
Profesör, Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ) devleti ele geçirmek için yeni planını örnekleriyle açıkladı Profesör, Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ) devleti ele geçirmek için yeni planını örnekleriyle açıkladı
Emniyet Müdürü Sula, gençlere 15 Temmuz şuurunu aşılıyor: Türk dünyası, İslam coğrafyası ve insanlık aleminin geleceğidir Emniyet Müdürü Sula, gençlere 15 Temmuz şuurunu aşılıyor: Türk dünyası, İslam coğrafyası ve insanlık aleminin geleceğidir
Göztepe'nin yeni derdi Borges Göztepe'nin yeni derdi Borges
Afganistan'da polis aracına yerleştirilen bomba patlatıldı: 1 ölü, 2 yaralı Afganistan'da polis aracına yerleştirilen bomba patlatıldı: 1 ölü, 2 yaralı
Pençe 2 harekatından bomba görüntüler Pençe 2 harekatından bomba görüntüler
Tahliye edildikten bir ay sonra yine aynı suçtan tutuklandı Tahliye edildikten bir ay sonra yine aynı suçtan tutuklandı
FETÖ'cü Enes Kanter, NBA platformunu terör propagandası için kullanıyor FETÖ'cü Enes Kanter, NBA platformunu terör propagandası için kullanıyor
Profesör 'Beni kimse dolandıramaz' dedi ama... Yine aynı yöntem! Profesör 'Beni kimse dolandıramaz' dedi ama... Yine aynı yöntem!
FETÖ’nün TSK yapılanması operasyonda gözaltına alınan 176 muvazzaf askerden 102’si tutuklandı FETÖ’nün TSK yapılanması operasyonda gözaltına alınan 176 muvazzaf askerden 102’si tutuklandı
Trabzonspor, CAS'a itiraz başvurusunda bulundu Trabzonspor, CAS'a itiraz başvurusunda bulundu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:22:57 | Son Güncelleme: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:41:01

Trabzonspor, CAS'a itiraz başvurusunda bulundu

Trabzonspor, UEFA tarafından alınan, "UEFA kulüp müsabakalarında elde edilecek ödül paralarının yüzde 50'sine daimi olarak el koyulması" kararına CAS'ta itiraz edildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"UEFA CFCB AC'nin 05/07/2019 tarihli kararı kapsamında kulübümüz hakkında almış olduğu, 'katılacağımız ilk UEFA kulüp müsabakalarında elde edeceğimiz ödül paralarının yüzde 50'sine daimi olarak el koyulması' kısmına CAS nezdinde itiraz edilerek, bunun tamamen kaldırılması ve elde edeceğimiz ödül paralarının kulübümüze bırakılması talep edilmiştir. UEFA CFCB AC'nin vermiş olduğu diğer kararlara ise herhangi bir itiraz yapılmamıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.  (İHA)

Bahçeli: S-400'e FETÖ'cü alçaklar, PKK'lı caniler, küresel güçler karşıdır
Öğretmen minik öğrencisinin saçlarını sakızla yoldu
Rusya'dan ABD'ye 'S-400' resti! 'Buna alış, Türkiye...'
İşte Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ) devleti ele geçirmek için yeni planı
Pençe 2 harekatından bomba görüntüler! Terör hedefleri yerle bir
"Öleceksek bir kere öleceğiz, adam gibi öleceğiz"
Profesör 'Beni kimse dolandıramaz' dedi ama... Yine aynı yöntem!
PDY/FETÖ: 176 muvazzaf askerden 102’si tutuklandı
Esed rejimi ve Rusya'dan İdlib'e saldırı: 11 sivil ölü
İşte ABD'deki FETÖ Şebekesi: Enes Kanter
Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş ABD açıklaması: Saçmalıktan ibarettir
ABD basınından çarpıcı S-400 analizi!
Bu akşam yaşanacak Ay ve Jüpiter yakınlaşmasını kaçırmayın
Dışişleri'nden KKTC'nin önerisiyle ilgili flaş açıklama
UEFA, "el koyma" kararı aldı, Trabzonspor CAS'a başvurdu
Böyle komşu düşman başına! Her şey yüksek gelen fatura ile ortaya çıktı
2019 yılı bedelli askerlik ücreti belirlendi
"Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, iki çocuk sebep oldu"
"Olası yaptırımlar, Türkiye'nin Suriye operasyonunu tetikler"
F.Bahçe transferlere ne kadar harcadı? İşte rakamlar
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ