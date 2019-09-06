Trabzonspor, bu sezon 196 Milyon TL'lik gelir elde ettiğini açıkladı

Trabzon kombine satışından 12 milyon, 3 aylık forma satışından ise 34 milyon lirayı kasasına koydu. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan konuyla ilgili açıklamalar yaptı.



PROJELERİMİZ SÜRECEK



Doğan, "Toplam da şu ana kadar 196 Milyon TL'lik bir gelirden bahsediyoruz. Önemli bir ilke imza attık. Projelerimiz sürecek" dedi.



ÜNAL KARAMAN'DAN GENÇLERE MARKAJ!



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, milli maç arasında yeni transferler Fıratcan Üzüm, Doğan Erdoğan, Donis Avdijaj ve Ahmet Canbaz ile özel olarak ilgilenecek.



SON 3 SEZONUN EN İYİ BAŞLANGICI



Yeni sezona zorlu fikst üre rağmen süper başlayan Trabzonspor, Süper Lig'de son 3 sezonun en iyi başlangıcını yaptı. Bordo-Mavililer bu sezonda Kasımpaşa ve Fenerbahçe ile berabere kalırken Yeni Malatya'yı mağlup etti ve 5 puan topladı. Fırtına, 2018-19 ve 2017- 18 sezonlarında 4 puan toplamıştı. (Takvim)