Trabzonspor Bilal Başacıkoğlu'nu transfer ettiğini açıkladı

Trabzonspor, Kayserispor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Bilal Başacıkoğlu ile anlaştıklarını KAP'a bildirdi.

İşte Trabzonspor'un borsaya bildirdiği sözleşme detayları:

Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bilal Başacıkoğlu arasında, opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 sezonu için 162.500.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının şirketimiz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya ;

2020/21 opsiyon sezonu için 2.750.000.-TL garanti ücret,

2021/22 opsiyon sezonu için 2.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.