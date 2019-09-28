Trabzonspor - Beşiktaş rekabetinde 129. randevu

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 129. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 46 yıllık rekabette, geride kalan 128 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 176 golüne, bordo-mavililer 139 golle karşılık verdi.

Beşiktaş son 15 maçta iki kez yenildi

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 15 maçta sadece iki kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 15 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer 2 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor söz konusu dönemdeki galibiyetlerini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da ve 18 Mayıs 2019'da Trabzon'da 2-1'lik skorla aldı. Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 12 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

Ligde de Beşiktaş önde

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında 3 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 92 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 33 galibiyet aldı, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş'ın attığı 131 gole, Trabzonspor 101 golle karşılık verdi.

Trabzon'daki lig maçları

Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

İki takım lig maçlarında Trabzon'da 45 kez karşı karşıya geldi, Trabzonspor 22, Beşiktaş 14 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı.

42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 3'ü Medical Park Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 62, Beşiktaş ise 56 gol attı.

Geçen sezon Trabzon'da yapılan maçı 2-1 ev sahibi ekip kazanmıştı.

Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-1 galip gelmişti.

Trabzonspor evinde son 7 maçta tek galibiyet

Trabzonspor, evinde yaptığı son 7 lig maçında Beşiktaş'ı sadece 1 kez yenebildi, 4'ünde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Sahasında Beşiktaş ile yaptığı son lig maçını 2-1 kazanan bordo-mavili ekip, öncesindeki 6 maçta galibiyet alamadı. Karadeniz temsilcisi, 21 Nisan 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu maçında 1-0'lık skorla kazandığı maçın ardından 6 lig karşılaşmasında Beşiktaş'a karşı 4 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı.

Trabzonspor, geçen sezonun 33. haftasında rakibini Trabzon'da 2-1 yenerek 6 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.

Farklı skorlar

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

(AA)