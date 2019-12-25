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25 Aralık 2019 Çarşamba 15:14:44 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 15:16:51

Trabzonspor 'B' planını devreye sokuyor

Badou Ndiaye için Stoke City'le anlaşmaya çalışan Trabzonspor Bryan Dabo'yu yedekte tutuyor

TM Dijital Haber Merkezi

Stoke City ile Badou Ndiaye transferinde hemen hemen anlaşmaya varmasına karşın İngiliz ekibin 6 aylığına kiralık olarak vermek istediği Trabzonspor ‘B’ planını devreye sokmaya hazırlandı.

TRABZONSPOR DABO PLANINI DEVREYE SOKTU

Senegalli yıldızı 1,5 yıllığına kiralamak isteyen, fakat Stoke City’nin yalnızca 6 ay dediği Ndiaye’de temasların devam ettiği ifade edilirken, Trabzonspor’un bu transferin olmaması halinde Bryan Dabo’yla görüşmelere başlayacağı bildirildi. Championship kulübüne ‘Dabo’ kartını gösteren Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun Ndiaye’yi bitireceği kaydedilirken, 29 yaşındaki orta sahanın bordo mavili formayı giymek istemesi Stoke City’i köşeye sıkıştırmış durumda.

STOKE CİTY KÜMEYE DÜŞEBİLİR

Bu sezon 23.haftası geride kalan Championship’te sadece 13 maçta forma giyen ve ligde son sırada bulunan Stoke City ile köprüleri atan Ndiaye’nin Sportif Direktör Mark Cartwright’a ‘gitmek istiyorum’ dediği anlaşılırken, yıldız futbolcunun ‘Eğer anlaşma sağlanamazsa sezon sonuna kadar forma giymem’ restini çektiği belirtildi.

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