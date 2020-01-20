Trabzonspor ara vermedi

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirildi. Sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile Daniel Sturridge antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.