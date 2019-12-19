19 Aralık 2019 Perşembe 21:15:53 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 22:14:26
Trabzonspor-Altay CANLI
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında 2-1'in rövanşında kendi sahasında Altay'ı konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.
İLK 11’LER:
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Abdurrahim, Doğan, A. Parmak, Yusuf, Avdijaj, Ekuban, Sturridge
ALTAY: Emre, Yasin, Kutay, Cenk, Kadir, Deniz, Tavares, Tatos, Kappel, Hakan, Hüsamettin
MÜCADELEDE İKİNCİ YARI OYNANIYOR
CANLI! TRABZONSPOR 3-0 ALTAY
GOL: Dk.51 Sturridge, Dk.54 Ekuban, Dk.64 Sturridge
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