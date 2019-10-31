Trabzonspor, Alexander Sörloth'un tapusunu alıyor

Trabzonspor sezon başında Cyrstal Palace'ın forveti Alexander Sörloth'u 2 yıllığına kiralamıştı.

Sözleşmeye göre Norveçli oyuncu gelecek yıl maçların (Lig ve Avrupa Kupası) yarısında ilk 11 çıkarsa 6 milyon euro'ya satın alma maddesi otomatikman devreye girecek. Yönetim ise performansından memnun olduğu 23 yaşındaki oyuncu için gelecek sezonu beklemeyi düşünmüyor.

Fırtına bu yıl sonunda İngiliz ekibinin kapısını çalarak daha uygun bir rakama bonservisini almaya çalışacak.

BİR GÖZÜ ALTYAPIDA

Tam bir 'futbolcu fabrikası' olan Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın bir gözü altyapıda.

Başarılı çalıştırıcı, sakatlık ve cezalar nedeniyle sürekli eksik kaldıklarını belirterek altyapıdan A takıma takviye düşünüyor.

Altyapı hocalarıyla temasta olan Karaman, devre arasında yine birçok genci kampa götürecek.

15.6 MİLYON TL KAZANDI

Süper Lig'de galibiyet başına 2.6 milyon TL, beraberliğe ise 1.3 milyon TL ödeniyor. Trabzonspor başarı primleriyle birlikte şu ana kadar 15.6 milyon TL'yi kasasına koydu.

Bordo-mavililer, Avrupa Kupaları'nda da 1.2 milyon TL kazandı. Ancak UEFA'nın yaptırımı sebebiyle kazanılan paranın yarısını kasasına götürebiliyor.

(Fotomaç)