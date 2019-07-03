Trabzonspor, Adebayor ısrarını sürdürüyor

Genç isimleri kadrosuna katan ve sonrasında Obi Mikel gibi yıldız bir ismi renklerine bağlayan Trabzonspor golcü transferi için geri sayımda. Fırtına, Emmanuel Adebayor ile son kez masaya oturacak.

ONUN BOŞLUĞU DOLACAK

Rodallega ile yollarını ayıran Fırtına o bölgeyi yıldız bir isimle doldurmak istiyor... Yönetim, 35'lik yıldızla anlaşmayı hedefliyor.

MUSA VE MATAVZ!

Trabzon Adebayor dışında da görüşmelerini sürdürüyor. Tim Matavz ve Ahmed Musa gibi golcüler de Bordo-Mavililer'in diğer adayları.

(Sabah)