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06 Ağustos 2019 Salı 15:09:58 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 15:13:38

Trabzonlular Yusuf ile gurur duyuyor

Trabzonspor'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın, 16,5 milyon avro rekor bonservis bedeliyle Fransa'nın Lille takımına transfer olması, bordo-mavili taraftarlara hüzün, mutluluk ve gururu aynı anda yaşattı.

Bordo-mavili renklere gönül veren taraftarlar, bir taraftan Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'dan ve kentten ayrılmasına üzülürken, diğer taraftan da Yusuf'un başarısından ve Trabzon'u Avrupa'da temsil edecek olmasından mutluluk duyuyor.

"O benim bir oğlumdu" diyen ve Yusuf Yazıcı'ya sevgisini yazdığı ve seslendirdiği "Ey gidi bizim Yusuf o ne deyi ne deyi, aldım kara haberi Fransa'ya gideyi. Arkasından aşağı bak saçılan saçılan, gideyi Fransa'ya da o beyük gardaşılan. Yaylaya gideyirim yayla dumanlı dağlar, ben Yusuf'u anganda her gün gözlerim ağlar. Gideyırım peşine boğazım dola dola, olayım Yusuf'uma bana olsun eyvallah. Hadi Yusuf'um gözlerinden öperim. Seveyirim ben seni ne kızım nası nası arkamda asılıyı o Yusuf'un forması." mısralarıyla anlatan Hemdiye Asan, Yazıcı'nın imzalı formasını giydiğini ifade etti.

Asan, formayı Yazıcı'nın kendisine arabasıyla bizzat getirdiğini belirterek, "Yusuf Yazıcı'nın 22 golü var bizde. Yusuf'u çok severdik. Yine de o kadar yüksek makama gitti. O kadar paraya satıldı, gurur duyuyorum onunla. Oğlum gibi severdim onu. Başarılar diliyorum ona ve onunla gurur duyuyorum." diye konuştu.

- "Daha üst seviyelere layık olduğunu düşünüyoruz"

Berber dükkanında çalışan Muhammet Zaza da Yusuf Yazıcı'yı çok sevdiklerini vurgulayarak, "Bizim öz evladımızdı. Gittiğine sevindik. Bizi en iyi şekilde temsil edeceğinden şüphemiz yok. Artık onu orada takip edeceğiz. Daha iyi yerlere gelmesini diliyoruz. Daha üst seviyelere layık olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Çay ocağında çalışan Serkan Bekar da Yusuf'un Trabzon'u en iyi şekilde temsil edeceğine inandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Altyapımızdan yetişmiş bir kardeşimiz, Avrupa'ya gitti. Trabzon'u ve Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil edeceğini düşünüyoruz. Bizim evladımız olduğu için her zaman övünmemiz gereken bir başarı olduğunu düşünüyoruz. Fransa ligini takip etmiyorduk. Yusuf'un sayesinde onu da takip edeceğiz. Üzüldük, genç kaptanımızı kaybettik ama orada başarılı olunca biz de sevineceğiz. "

Büfe işletmecisi Ahmet Birşen de Yusuf'un gitmesine hüzünlendiklerini aktararak, "Bir sene daha burada kalmasını isterdik ama olmadı. Avrupa'da başarılı olmasını temenni ediyoruz. Onun başarısı bizleri mutlu eder. Bundan sonra Avrupa ligini Yusuf ile daha iyi takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

- "Onun başarıları ile gurur duyuyoruz"

Kadın taraftardan Ayşegül Yılmaz, bordo-mavili taraftar olarak Yusuf Yazıcı'yı çok sevdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Trabzonspor'dan gitmesi üzücü ama gittiği yerde bizi çok güzel temsil edeceğine inanıyoruz. Onun başarıları ile gurur duyuyoruz çünkü küçük bir mahalleden büyük bir futbolcu çıkıp da Avrupa gibi büyük bir yere gitmesi büyük bir şey. Mutluyuz, bir yandan üzülüyoruz ama bizi gururla temsil edeceğine de inanıyoruz."

Taraftarlardan Samet Aksoy da Yazıcı ile gurur duyduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Sonuçta Avrupa'da bizi temsil etmesi güzel bir şey ama bu sene kalmasını bekliyordum. Bu sene şampiyonluğu birlikte yaşamak isterdik, kısmet değilmiş. Onun adına mutluyuz. Hayırlısı olsun. Avrupa'daki maçları da artık Yusuf Yazıcı sayesinde takip edeceğiz. Maçlarını sık sık izleriz. İnşallah şampiyon olduğumuzda tekrar gelmek ister."

Belgin Azoğlu ise Trabzonspor'a gönül verdiğini belirterek, "Yusuf Yazıcı'ya başarılar diliyorum. İnşallah gittiği yerde daha iyi olur. Onun adına sevinçli ve gururluyuz." diye konuştu.

Barış Seher de Yusuf Yazıcı'nın başarılarının devamını dilediklerini vurgulayarak, "Onun adına mutluyuz. Buradan çıkıp Fransa'ya gitmek büyük bir başarı. Başarıları daim olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Ayşe Küçükdere, Yusuf Yazıcı'yı sevdiklerini aktararak, genç futbolcuya başarı temennisinde bulundu.  (AA)

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