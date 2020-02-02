Trabzon yerel medyasında galibiyet coşkusu

Trabzonspor'un, Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 yenmesi, Trabzon yerel basınında geniş yer buldu.

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, tamamen Trabzonspor'un galibiyetine ayırdığı ilk sayfasında, "O Sene Bu Sene, Olacak İnşallah" başlığını kullandı. Gazete son sayfasında ise "Fenerbahçe'yi Akyazı'ya gömdük, şampiyonluk şarkıları söylemeye başladık" ifadelerine yer verdi.

Karadeniz'de Son Nokta gazetesi ilk sayfasında "Çekilin Yoldan Fırtına Geliyor" son sayfasında ise "Yürü Koçum Anca Gidersun" başlıkları ile galibiyeti sayfalarına taşıdı.

Kuzey Ekspres gazetesi ilk sayfasında "Fırtına Kanarya'yı Akyazı'da Öttürdü" son sayfasında "Şampiyonluk Size Yakışır" başlıklarıyla yer verdiği galibiyet haberinde,"Ligin 20. haftasında karşılaştığı Fenerbahçe önünde 1. dakikada yenik duruma düşen bordo-mavililer, 16. dakikada Sörloth ve 32. dakikada Novak'ın kafa golleriyle sahadan 3 puanla ayrılırken lig şampiyonluğu yolunda önemli bir virajı geçti." değerlendirmesini okuyucularıyla paylaştı.

Karadeniz gazetesi ilk sayfasında "Trabzonspor Şampiyonluk Ateşini Yaktı" son sayfasında "1 Avans 2'de Biter, Bu Yolun Sonu Şampiyonluğa Gider" başlıklarıyla geniş yer verdiği galibiyete ilişkin, "Trabzonspor haftanın dev maçında Fenerbahçe'yi devirdi, 1 maç eksiğiyle 'Zirvenin en büyük favorisi benim' dedi" ifadesini kullandı.

Taka gazetesi de tümünü Trabzonspor'a ayırdığı ilk sayfasında şu değerlendirmede bulundu:

"Bu tarihi yazın: 02.02.2020. Sen şampiyon olacaksın. 1996, 2005 ve 2011'i tekrarlamak istediler, Trabzon'un önünü kesmek için her yolu deneyip türlü kılığa girdiler ama Trabzonspor'dan iki kroşeli nakavt."