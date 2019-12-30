Trabzon’da fırtına koptu! Ünal Karaman kararı şehri karıştırdı

GÜNEŞ

DÜN akşam saatlerinde Trabzon’da fırtına koptu... Bordo-Mavili kulübün, teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayırdığı haberi gündeme bomba gibi düştü... Ne Trabzonspor ne de Karaman tarafından böyle bir resmi açıklama gelmemesine rağmen, sosyal medyada gruplaşan taraftarlar saat 21.30 civarında tesislerin önüne akın etti. Teknik direktör Ünal Karaman’a sahip çıkan Bordo-Mavili taraftarlar dakikalarca “Yönetim gelecek, hesap verecek” sloganı atarak, Ağaoğlu yönetimine tepki gösterdi. Olay çıkmaması için emniyet güçleri tesislerin önünden taraftarlar gidene kadar ayrılmadı.